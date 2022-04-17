«Бавария» на выезде уверенно одолела «Арминию»

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022принимала. Гости одержали победу — 3:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте автогол забил защитник хозяев Якоб Лаурсен. В добавленное к первому тайму время преимущество «Баварии» удвоил полузащитник Серж Гнабри, ему ассистировал Йозуа Киммих. На 84-й минуте хавбек Джамал Мусиала довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Роберт Левандовски.

После 30 сыгранных туров в немецкой Бундеслиге сезона-2021/2022 «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице. Мюнхенцы набрали 72 очка. «Арминия» с 26 очками находится на предпоследнем, 17-м месте в таблице. Действующий чемпион Германии — «Бавария».