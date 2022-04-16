Тухель ждет тяжелой игры с «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англи

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Англии против «Кристал Пэлас».

«Было очень тяжело играть с ними в АПЛ, и это будет, конечно, непросто для нас, а для них матч на "Уэмбли" является огромной возможностью. Нам нужно очень хорошо подготовиться, чтобы контролировать контратаки, контролировать индивидуальный класс, дриблинг и играть с тем же уровнем интенсивности, что и "Пэлас".

Они способны создать определенную атмосферу, особенно на "Селхерст Парк", но наверняка могут сделать это и на Уэмбли», — цитирует Тухеля пресс-служба «синих».

Матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится в воскресенье, 17 апреля. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.