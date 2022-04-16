Арбитр Федотов: Момент с пенальти в ворота «Урала» простой, решение верное

Игорь Федотов Фото: globallookpress.com
«Момент с пенальти в ворота "Урала" простой, решение верное. Кузьмичёв попал локтем Сергееву в лицо, тут ещё и жёлтая карточка. Почему Мешков не заметил нарушение сам? Судьям, видимо, сказали не замечать такие эпизоды, чтобы показать важность VAR. 11-метровый-то очевидный», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Зенит» получил право на пенальти, к мячу подошёл бразилец Клаудиньо, который и открыл счёт в матче. Первый удар отразил вратарь, но полузащитник оказался самым расторопным на добивании и отправил мяч в ворота.