Головин о победе над «Ренном»: «Монако» выглядел лучше соперника

Полузащитник «Монако»прокомментировал гостевую победу над «Ренном» (3:2) в 32-м туре чемпионата Франции.

«Это очень важная победа для нас. Сумели взять три очка в матче с прямым конкурентом по таблице. Причем сделали это в гостях.

Начало получилось не очень удачным, мы пропустили быстрый гол, но хорошо, что смогли быстро отыграться.

Думаю, что в целом мы выглядели лучше соперника, у нас многое получалось в атакующих действиях, создали достаточное количество моментов и могли забить даже больше, чем три гола. Владели преимуществом большую часть матча и наиграли на победу», — приводит слова Головина «Чемпионат».

«Монако» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от идущего вторым «Марселя» на пять очков.