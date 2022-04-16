Головин о победе над «Ренном»: «Монако» выглядел лучше соперника

«Это очень важная победа для нас. Сумели взять три очка в матче с прямым конкурентом по таблице. Причем сделали это в гостях.
Начало получилось не очень удачным, мы пропустили быстрый гол, но хорошо, что смогли быстро отыграться.
Думаю, что в целом мы выглядели лучше соперника, у нас многое получалось в атакующих действиях, создали достаточное количество моментов и могли забить даже больше, чем три гола. Владели преимуществом большую часть матча и наиграли на победу», — приводит слова Головина «Чемпионат».
«Монако» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от идущего вторым «Марселя» на пять очков.