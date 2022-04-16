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    Головин о победе над «Ренном»: «Монако» выглядел лучше соперника

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Монако Ренн Лига 1 Футбол Франции
    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал гостевую победу над «Ренном» (3:2) в 32-м туре чемпионата Франции.

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    «Это очень важная победа для нас. Сумели взять три очка в матче с прямым конкурентом по таблице. Причем сделали это в гостях.

    Начало получилось не очень удачным, мы пропустили быстрый гол, но хорошо, что смогли быстро отыграться.

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    • Думаю, что в целом мы выглядели лучше соперника, у нас многое получалось в атакующих действиях, создали достаточное количество моментов и могли забить даже больше, чем три гола. Владели преимуществом большую часть матча и наиграли на победу», — приводит слова Головина «Чемпионат».

    «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от идущего вторым «Марселя» на пять очков.

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