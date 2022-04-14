Нуньес: «Бенфика» покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой

Нападающий «Бенфики»высказался о ничьей с «Ливерпулем» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы показали, что "Бенфика" — большой клуб. Мы все оставили на поле. Добились ничьей, этого не хватило, чтобы пройти дальше, но мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами.

"Бенфика" — отличная команда, которая может достигать большего. Здесь трудно играть, не все приезжают сюда и делают то, что мы сделали. Поздравляю "Ливерпуль", мы сделали все возможное. Этот сезон был невероятным для меня, но мои товарищи по команде заслужили похвалу», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первой встрече «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Вильярреалом».