ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаЗасуха в Мадриде. «Ман Сити» выстоял на «Ванда Метрополитано» и вышел в полуфинал ЛЧ
  • 00:04
    • «Ливерпуль» пропустил 3 мяча от «Бенфики», но все-равно прошел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 00:01
    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Нуньес: «Бенфика» покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Ливерпуль Португалия Бенфика
    Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес высказался о ничьей с «Ливерпулем» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Дарвин Нуньес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес

    «Мы показали, что "Бенфика" — большой клуб. Мы все оставили на поле. Добились ничьей, этого не хватило, чтобы пройти дальше, но мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами.

    "Бенфика" — отличная команда, которая может достигать большего. Здесь трудно играть, не все приезжают сюда и делают то, что мы сделали. Поздравляю "Ливерпуль", мы сделали все возможное. Этот сезон был невероятным для меня, но мои товарищи по команде заслужили похвалу», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что в первой встрече «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Вильярреалом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» проведет мастер-класс для обороны «Айнтрахта»?
  • «Барселона» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Чем закончится финальный матч «армейского» дерби?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • В матче «Аталанты» и «Лейпцига» снова будет «низ»?
  • «Аталанта» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры