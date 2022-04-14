Диогу Жота: В матче с «Бенфикой» «Ливерпуль» начал расслабляться, когда этого не следовало делать

Диогу Жота Фото: globallookpress.com
«Мы, как всегда, старались сделать все возможное. Они забили гол почти из ничего, но в какой-то момент мы вели 6:2 и, возможно, начали расслабляться, когда этого не следовало делать.
Мы закончили успешно, и это самое главное. Мы все еще боремся за три трофея, так что это очень волнующе. Теперь мы играем с "Манчестер Сити" и пытаемся пройти в финал Кубка Англии», — цитирует форварда BT Sport.
В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом», который прошел «Баварию».
С «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка Англии команда Клоппа сыграет в субботу, 16 апреля.