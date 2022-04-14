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    Фрагмент матчаЗасуха в Мадриде. «Ман Сити» выстоял на «Ванда Метрополитано» и вышел в полуфинал ЛЧ
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    • «Ливерпуль» пропустил 3 мяча от «Бенфики», но все-равно прошел в полуфинал Лиги чемпионов
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    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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    Диогу Жота: В матче с «Бенфикой» «Ливерпуль» начал расслабляться, когда этого не следовало делать

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    Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота подвел итоги противостояния с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В 1/2 финала вышла английская команда (3:1, 3:3).

    Диогу Жота
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    Диогу Жота

    «Мы, как всегда, старались сделать все возможное. Они забили гол почти из ничего, но в какой-то момент мы вели 6:2 и, возможно, начали расслабляться, когда этого не следовало делать.

    Мы закончили успешно, и это самое главное. Мы все еще боремся за три трофея, так что это очень волнующе. Теперь мы играем с "Манчестер Сити" и пытаемся пройти в финал Кубка Англии», — цитирует форварда BT Sport.

    В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом», который прошел «Баварию».

    С «Манчестер Сити» в 1/2 финала Кубка Англии команда Клоппа сыграет в субботу, 16 апреля.

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