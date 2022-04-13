Уткин: Совершенно феноменальные эмоции от двух матчей Лиги чемпионов

Известный блогерпризнался, что его впечатлили ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Во вторник «Реал» проиграл на своем поле «Челси» (2:3), но прошел дальше, обыграв лондонский клуб по сумме двух матчей.

Испанский «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), благодаря чему вышел в полуфинал ЛЧ.

«Что за вторник… Совершенно феноменальные эмоции от двух матчей Лиги. Настолько разные, настолько до последней минуты… Не могу не сказать: только болван в виду грядущего очень вероятного проезда наших мимо еврокубков может говорить о "пользе", о том, что "теперь подтащим свои таланты". Ну да, в четвертьфиналах наши не игрывали давно, и сейчас и не должны.

Но нельзя прогрессировать, не имея контактов вот с этим. Пусть и на более ранних стадиях.

Чистый восторг. В один день Лигу покидают два её последних победителя… Нет ни Роналду, ни Месси, ни их соперника Левандовского, ни валкой табуретки Неймара. Ни Холанда, ни Мбаппешечки. Желтая подлодка и Великий Кабил. Не уснуть…», — написал Уткин в своем телеграм-канале.