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    Уткин: Совершенно феноменальные эмоции от двух матчей Лиги чемпионов

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    Известный блогер Василий Уткин признался, что его впечатлили ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Во вторник «Реал» проиграл на своем поле «Челси» (2:3), но прошел дальше, обыграв лондонский клуб по сумме двух матчей.

    Испанский «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), благодаря чему вышел в полуфинал ЛЧ.

    «Что за вторник… Совершенно феноменальные эмоции от двух матчей Лиги. Настолько разные, настолько до последней минуты… Не могу не сказать: только болван в виду грядущего очень вероятного проезда наших мимо еврокубков может говорить о "пользе", о том, что "теперь подтащим свои таланты". Ну да, в четвертьфиналах наши не игрывали давно, и сейчас и не должны.

    Но нельзя прогрессировать, не имея контактов вот с этим. Пусть и на более ранних стадиях.

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    • Чистый восторг. В один день Лигу покидают два её последних победителя… Нет ни Роналду, ни Месси, ни их соперника Левандовского, ни валкой табуретки Неймара. Ни Холанда, ни Мбаппешечки. Желтая подлодка и Великий Кабил. Не уснуть…», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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