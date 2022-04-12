Эмери: «Вильярреал» должен проявить к «Баварии» огромное уважение

Главный тренер «Вильяреала»поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Напомним, что в первой игре испанская команда на своем поле победила со счетом 1:0.

«Мы должны проявить к "Баварии" огромное уважение. Будет тяжело, и надо понимать, как нам реагировать. Знаем, что они привыкли забивать дома много, это для них в порядке вещей.

Они нас тоже уважают, но при этом понимают, что если покажут свой лучший футбол, то будут фаворитами. Дома они себя чувствуют уверенно и оптимистично», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» — «Вильярреал» пройдет в Мюнхене 12 апреля и начнется в 22:00 мск. Прогноз на этот поединок здесь.