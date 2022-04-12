Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» (Германия) и «Вильярреалом» (Испания) и состоится 12 апреля. Матч на «Альянц Арене» начнется в 22:00 мск. «Бавария» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Перед четвертьфинальными матча в ЛЧ немецкая команда победила в 8 играх турнира и 1 встреча закончилась вничью.

Мюнхенцы в 1/8 финала ЛЧ прошли австрийский «Зальцбург», на выезде сыграв вничью 1:1, а на своем поле победив 7:1.

Коэффициенты матча Бавария — Вильярреал 1 1.25 X 6.30 2 11.00 Ставка

В первом матче 1/4 финала «Бавария» проиграла «Вильярреалу» (0:1), после чего в Бундеслиге дома одолела «Аугсбург» (1:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 29 матчей чемпионата Германии «Бавария» с 69 очками идет на первом месте. Разница мячей 86-29, Роберт Левандовски забил 32 гола.

«Вильярреал»

В 1/8 финала «желтая субмарина» сыграв дома 1:1, а на выезде победив в Турине со счетом 3:0.

После выездной победы над «Баварией» подопечные Унаи Эмери дома обменялись голами с «Атлетиком» из Бильбао — 1:1.

Кстати, «Вильярреал» нанес гостевое поражение «Баварии» в ЛЧ впервые с сезона-2017/18. Тогда мюнхенцы проиграли на выезде ПСЖ (0:3), а возглавлял парижан Эмери.

После 31 тура Ла Лиги «Вильярреал» с 46 очками на 7-м месте. Разница мячей 49-30, Жерар Морено забил 8 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.26, на ничью в основное время — 6.60, а на победу «Вильярреала» — 10.00.

На проход «Баварии» дают 1.36, за успех «Вильярреала» дают 3.20.

«Бавария» последний раз не забивала в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 в гостевом матче 1/8 финала с «Ливерпулем» (0:0). Прогнозируем, что «Бавария» не проиграет верховой матч .