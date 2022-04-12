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    Сумеет ли «Вильярреал» избежать разгрома на «Альянц Арене»?

    «Бавария» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Лига чемпионов, 12 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Вильярреал»
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    «Бавария» — «Вильярреал»
    Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» (Германия) и «Вильярреалом» (Испания) и состоится 12 апреля. Матч на «Альянц Арене» начнется в 22:00 мск. «Бавария» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Апреля 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Бавария»

    Перед четвертьфинальными матча в ЛЧ немецкая команда победила в 8 играх турнира и 1 встреча закончилась вничью.

    Мюнхенцы в 1/8 финала ЛЧ прошли австрийский «Зальцбург», на выезде сыграв вничью 1:1, а на своем поле победив 7:1.

    Коэффициенты матча Бавария — Вильярреал

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
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    В первом матче 1/4 финала «Бавария» проиграла «Вильярреалу» (0:1), после чего в Бундеслиге дома одолела «Аугсбург» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После 29 матчей чемпионата Германии «Бавария» с 69 очками идет на первом месте. Разница мячей 86-29, Роберт Левандовски забил 32 гола.

    «Вильярреал»

    В 1/8 финала «желтая субмарина» сыграв дома 1:1, а на выезде победив в Турине со счетом 3:0.

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    • После выездной победы над «Баварией» подопечные Унаи Эмери дома обменялись голами с «Атлетиком» из Бильбао — 1:1.

    Кстати, «Вильярреал» нанес гостевое поражение «Баварии» в ЛЧ впервые с сезона-2017/18. Тогда мюнхенцы проиграли на выезде ПСЖ (0:3), а возглавлял парижан Эмери.

    После 31 тура Ла Лиги «Вильярреал» с 46 очками на 7-м месте. Разница мячей 49-30, Жерар Морено забил 8 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.26, на ничью в основное время — 6.60, а на победу «Вильярреала» — 10.00.

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    На проход «Баварии» дают 1.36, за успех «Вильярреала» дают 3.20.

    «Бавария» последний раз не забивала в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 в гостевом матче 1/8 финала с «Ливерпулем» (0:0). Прогнозируем, что «Бавария» не проиграет верховой матч.

    Три последних выездных матча в ЛЧ испанцы выиграли, забивая в каждом из них как минимум 3 гола. Интересны варианты ставок «Тотал "Баварии" больше 2,5» за 1.85 и ТБ 3,5 за 2.02.

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    «Бавария» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Вильярреал» избежать разгрома на «Альянц Арене»?
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