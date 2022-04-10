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    Жирков о переходе в «Химки»: Когда «Милан» выигрывал ЛЧ, никто не шутил над возрастными игроками

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    Защитник «Химок» Юрий Жирков отреагировал на разговоры о том, что он уже не способен помочь команде на уровне РПЛ.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Глушаков писал: "Давай, подписывай. Помоги". С приходом Паши Мамаева, некоторых других игроков, думаю, все будет намного лучше. Молодежь смотрит — учится, будет прогрессировать.

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    • Когда "Милан" выигрывал Лигу чемпионов, там тоже были возрастные игроки и никто над этим не шутил. Будем стараться доказывать, что нас еще рано списывать», — приводит слова 38-летнего футболиста «Матч ТВ».

    Жирков перешел в «Химки» во время зимней паузы в чемпионате России на правах свободного агента. Недавние матчи подмосковного клуба он пропустил из-за травмы.

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