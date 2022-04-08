ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ксения СеменоваКсения Семенова: Нашим спортсменам необходимо найти новую мотивацию и силы
  • 14:34
    • Разин: Ведём переговоры с игроками. «Северсталь» остаётся в КХЛ
  • 14:17
    • Клопп: Гвардиола — лучший тренер в мире
  • 14:01
    • Илья Авербух объявил о начале тренерской карьеры
  • 13:38
    • Глеб Ретивых объявил о переходе в группу Егора Сорина
  • 13:18
    • Моуринью — о Лиге конференций: Люди решили, что матчи можно проводить на пластиковых полях
    Все новости спорта

    Глушаков рассказал об общении с Кокориным насчёт возможного перехода в «Химки»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Химки Футбол Италии Серия A Фиорентина
    Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал об общении с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным по поводу возможного перехода в российский клуб.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    Ранее генеральный директор «Химок» Владимир Габулов заявил, что форвард был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода.

    «Мы с Сашей общались по поводу перехода, но что-то не сложилось. А насчёт финансовой составляющей не мне решать. Это вопрос к Габулову или президенту клуба.

    Конечно, хотел бы видеть Кокорина в "Химках". Это хороший футболист, он бы нам помог», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

  • Глушаков: Не сказал бы, что переживал из-за отстранения сборной России
  • Читайте по теме

    • Денис Глушаков выступал в составе «Спартака» в период с 2013 по 2019 годы. В 2017 году российский полузащитник стал чемпионом России в составе «Спартака». За «Химки» Глушаков выступает с 2020 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Четвертый матч серии команды закончат скромнее?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Боруссия Д» одолеет аутсайдера
  • «Штутгарт» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Севилья» прервать безвыигрышную серию?
  • «Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лорьян — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Волкановски — Чхан Сон Чон
  • Прочие
  • Послезавтра в 07:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ян — Стерлинг
  • Прочие
  • Послезавтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры