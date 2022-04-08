Глушаков рассказал об общении с Кокориным насчёт возможного перехода в «Химки»

Полузащитник подмосковных «Химок»рассказал об общении с нападающим «Фиорентины»по поводу возможного перехода в российский клуб.

Ранее генеральный директор «Химок» Владимир Габулов заявил, что форвард был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода.

«Мы с Сашей общались по поводу перехода, но что-то не сложилось. А насчёт финансовой составляющей не мне решать. Это вопрос к Габулову или президенту клуба.

Конечно, хотел бы видеть Кокорина в "Химках". Это хороший футболист, он бы нам помог», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

Денис Глушаков выступал в составе «Спартака» в период с 2013 по 2019 годы. В 2017 году российский полузащитник стал чемпионом России в составе «Спартака». За «Химки» Глушаков выступает с 2020 года.