«Лацио» разгромил «Дженоа», Иммобиле оформил хет-трик

на своём поле сыграл противв рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счётом 1:4 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на 31-й минуте после того как Адам Марушич прошел сквозь оборону и с края штрафной нанес удар в нижний угол ворот. Так же за «Лацио» оформил хет-трик Чиро Иммобиле забив на 46-й, 63-й и 76-й минутах.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Лацио 1:4 Голы: 0:1 Адам Марушич (31'), 0:2 Чиро Иммобиле (45 + 1'), 0:3 Чиро Иммобиле (63'), 1:3 Патрисио Габбарон (автогол) (68'), 1:4 Чиро Иммобиле (76') Дженоа: Сальваторе Сиригу, Сильван Хефти, Никола Максимович, Leo Oestigard, Хоан Васкес (Доменико Кришито, 65'), Пабло Гальдамес, Милан Бадель (Мортен Френнруп, 74'), Маноло Портанова (Калеб Экубан, 46'), Надим Амири (Альберт Гудмундссон, 82'), Филиппо Мелегони (Кельвин Йебоа, 65'), Роберто Пикколи Лацио: Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 72'), Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон, Луис Альберто (Тома Башич, 72'), Лукас Лейва (Данило Катальди, 54'), Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Франческо Ачерби, Патрисио Габбарон, Мануэль Лаццари (Эльсеид Хюсай, 83'), Томас Стракоша Предупреждение: Лукас Лейва (37')

Единственный гол «Дженоа» забил так же игрок «Лацио» Патрик в свои ворота на 68-й минуте поединка.

Римский «Лацио» набрал 55 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (22) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (67).