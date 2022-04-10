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    Кечинов поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Арсенала»

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 24-го тура против тульского «Арсенала».

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Шесть очков отделяют "Спартак" от зоны вылета. Тульскому "Арсеналу" тоже некуда деваться. Тула будет настраиваться как на последнюю игру. Если они проиграют, то шансы у "Спартака" а выживание будут очень малы. Раньше было ожидание от игр, где "Спартак" боролся за призовые места, а сейчас ожидания, чтобы он не оказался в зоне вылета. Очень надеюсь, что завтра будет победа, но будет непросто.

    Сложно ли будет без Джикии? Его трудно заменить. Он лидер в игре и в раздевалке. Да, Кофрие тоже пропустит матч, но есть, кем заменить. Даже игра с этими футболистами была бы очень трудная. Все будут на нервах, потому что понимают, какая ответственность. Завтра нужно набирать очки кровь из носа. Они, надеюсь, обезопасят красно-белых», — цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

    Матч «Спартак» — «Арсенал» пройдет 10 апреля в Москве.

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