«Вильярреал» — «Атлетик»: счет 1:1, обзор голов

На 43 минуте счет открыл Рауль Гарсия и гости вышли вперед. На 60 минуте Альфонсо Педраса выровнял ситуацию.
Футбол. Испания. Примера
Вильярреал — Атлетик 1:1
Голы: 0:1 Рауль Гарсия (43'), 1:1 Альфонсо Педраса (60') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар (Хуан Фойт, 78'), Серж Орье, Айсса Манди, Альфонсо Педраса, Самуэль Чуквезе (Франсис Коклен, 78'), Ману Тригерос (Арно Данжума, 61'), Висенте Иборра, Йереми Пино (Джовани Ло Чельсо, 61'), Пако Алькасер (Херар Морено, 61'), Мойсес Гомес Атлетик: Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 66'), Иньяки Уильямс, Икер Муньяин, Микель Весга (Алекс Петкса, 27'), Унай Венседор (Дани Гарсия, 76'), Алехандро Беренгер (Нико Уильямс, 66'), Микель Баленсиага, Йерай Альварес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос (Ойер Саррага, 76'), Унай Симон Предупреждения: Альфонсо Педраса (50'), Айсса Манди (81'), Алекс Петкса (85'), Дани Гарсия (90'), Ойан Сансет (90 + 1')
После этой встречи «Вильярреал» занимает 7 место (46 очков). «Атлетик» находится на 8 месте (45 очков).