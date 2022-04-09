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    «Мальорка» обыграла мадридский «Атлетико» реализовав пенальти

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    «Мальорка» на своём поле сыграла против мадридского «Атлетико» в рамках 31-го тура Примеры. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Ведат Мурики
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    Ведат Мурики

    На 67-й минуте поединка «Мальорка» получила шанс, после того как арбитр назначил 11-метровый в ворота «Атлетико». Ведат Мурики без шансов для вратаря пробил пенальти точно в правый верхний угол и тем самым принёс своей команде победу.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Атлетико 1:0
    Гол: 1:0 Ведат Мурики (пенальти) (68') Мальорка: Серхио Рико, Пабло Маффео, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Бриан Оливан, Коста Хауме, Иддрису Баба (Клеман Гренье, 90'), Антонио Санчес (Родриго Батталья, 85'), Дани Родригес, Ведат Мурики, Ли Кан Ин (Такэфуса Кубо, 54') Атлетико: Антуан Гризманн (Матеус Кунья, 46'), Луис Суарес (Жоау Фелиш, 62'), Янник Карраско, Коке (Тома Лемар, 46'), Жоффрей Кондогбиа, Родриго Де Пауль (Шиме Врсалько, 62'), Маркос Льоренте, Рейнилду, Фелипе (Ренан Лоди, 75'), Стефан Савич, Ян Облак Предупреждения: Дани Родригес (44'), Шиме Врсалько (63'), Рейнилду (66'), Стефан Савич (80'), Жоффрей Кондогбиа (84')

    «Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 57 очков, а «Мальорка» смогла подняться на 17-е место — 29 баллов.

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