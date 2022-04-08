«Штутгарт» — «Боруссия»: счет матча 0:2, обзор голов

Дортмундскаяодержала выездную победу над(2:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте — Юлиан Брандт переправил в пустые ворота прострел Холанда с левой стороны. Взятие ворот сначала было отменено из-за офсайда, но после консультации с ВАР гол был засчитан.

А на 71-й минуте Брандт, получив мяч от Ройса, решился на дальний удар — и мяч зашел в правый нижний угол под рукой Мюллера.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Боруссия Д 0:2 Голы: 0:1 Юлиан Брандт (12'), 0:2 Юлиан Брандт (71') Штутгарт: Флориан Мюллер, Паскаль Штенцель, Константинос Мавропанос, Хироки Ито, Борна Соса, Ватару Эндо, Атакан Каразор, Орел Мангала (Тангуй Кулибали, 62'), Омар Мармуш (Эрик Томми, 79'), Tiago Tomas (Энцо Мийо, 89'), Крис Фюрих (Роберто Массимо, 78') Боруссия Д: Эрлинг Холанн, Марко Ройс, Джованни Рейна (Юлиан Брандт, 6'), Торган Азар, Джуд Беллингхэм, Махмуд Дахуд (Аксель Витсель, 36'), Рафаэл Геррейру (Мариус Вольф, 75'), Матс Хуммельс (Дан-Аксель Загаду, 46'), Мануэль Аканджи, Эмре Джан, Грегор Кобель Предупреждения: Орел Мангала (45 + 3'), Джуд Беллингхэм (82'), Атакан Каразор (86')

«Боруссия» идет на втором месте в таблице Бундеслиги с 60 очками после 29 встреч. Дортмундцы отстают на 6 очков от лидирующей «Баварии», которая имеет матч в запасе.