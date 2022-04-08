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    Ильин: «Краснодар» стал сплоченнее после ухода легионеров, в раздевалке стало душевнее

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    Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин рассказал, как на команду повлиял уход иностранных футболистов.

    Владимир Ильин
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    Владимир Ильин

    «Болел в тот день, когда они уехали. Отравился, подцепили всей семьей кишечный вирус. Пропустил тренировку, приезжаю на следующую — иностранцев нет. Удивился, а не обрадовался. Время непростое, какие тут радости.

    Можно увидеть преимущества, а можно недостатки. Для меня и других оставшихся преимуществ больше. Радостью такую ситуацию не назвал бы, но и кривить душой нет смысла.

    Обстановка в команде изменилась, сплоченности прибавилось. По болельщикам могу судить. Раньше если узнавали в городе, могли предъявить, что ж, мол, вы так и этак. В нормальном формате, но с не безразличием.

    В последнее же время где ни встретишь футбольных людей, на улице или в магазине, — только благожелательная поддержка. Даже после поражения от "Динамо" человек пять-шесть незнакомых уже сказали: "Молодцы! Красавцы!". Болельщики тоже сплотились, чувствуют боевой дух, атмосферу внутри команды. Не заостряю на ровном месте, говорю, как есть. В раздевалке тоже душевнее стало, пацаны из "Краснодара-2" влились, наметилось какое-то новое единение, что ли», — приводит слова Ильина «Матч ТВ».

    «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров.

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