ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ксения СеменоваКсения Семенова: Нашим спортсменам необходимо найти новую мотивацию и силы
  • 19:47
    • Листунова выиграла ЧР по спортивной гимнастике в личном многоборье
  • 18:14
    • СМИ: «Торонто» интересуется Толчинским
  • 15:40
    • Защитнику «Зенита» Караваеву требуется операция
    Все новости спорта

    «Матч ТВ» перестанет показывать чемпионат Голландии из-за санкций

    Футбол Футбол на ТВ
    «Матч ТВ» прекратит показ чемпионата Нидерландов по футболу, заявил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

    «Матч ТВ» перестанет показывать чемпионат Голландии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Матч ТВ» перестанет показывать чемпионат Голландии

    «С сегодняшнего дня мы не сможем показывать на наших каналах чемпионат Нидерландов — Эредивизи.

    Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции.

    С учетом наложенных Великобританией санкций представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи "Матч ТВ".», — написал Тащин в соцсетях.

    Ранее «Матч ТВ» остановил показ Кубка Англии, а также перестал получать сигнал для трансляций чемпионатов Англии и Франции.

    Также контракты приостановили чемпионаты Португалии и Шотландии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Четвертый матч серии команды закончат скромнее?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Боруссия Д» одолеет аутсайдера
  • «Штутгарт» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Севилья» прервать безвыигрышную серию?
  • «Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лорьян — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Волкановски — Чхан Сон Чон
  • Прочие
  • Послезавтра в 07:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры