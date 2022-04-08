«Матч ТВ» перестанет показывать чемпионат Голландии из-за санкций

прекратит показ чемпионата Нидерландов по футболу, заявил генеральный продюсер канала

«С сегодняшнего дня мы не сможем показывать на наших каналах чемпионат Нидерландов — Эредивизи.

Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции.

С учетом наложенных Великобританией санкций представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив им сигнал для передачи "Матч ТВ".», — написал Тащин в соцсетях.

Ранее «Матч ТВ» остановил показ Кубка Англии, а также перестал получать сигнал для трансляций чемпионатов Англии и Франции.

Также контракты приостановили чемпионаты Португалии и Шотландии.