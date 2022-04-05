ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» одержал большую победу«Интер» остался в гонке за титул, «Ювентус» сошел
  • 23:52
    • «Арсенал» крупно проиграл «Кристал Пэласу», у Андерсена два ассиста
  • 23:44
    • «Милан» не справился с «Болоньей»
  • 22:55
    • Польша призвала исключить россиян из МОК и международных спортивных федераций
  • 22:18
    • «Спартак» объявил о переходе Ларссона в АИК
  • 22:11
    • СКА победил ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции
    Все новости спорта

    Пиоли: «Милан» играл в свой футбол, но не реализовал возможности

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Болонья Милан
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:0).

    Стефано Пиоли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Пиоли

    «Мы не смогли найти тот момент, последний мяч, удар, который мог все изменить. Все остальное мы сделали. Это матчи, в которых, если выйти из тупика раньше, они становятся легче, в противном случае они чрезвычайно тяжелые. Мы очень хорошо работали без мяча, но не так хорошо с мячом.

    Я полностью исключаю, что это была психологическая проблема. Команда играла с нужным характером, темпераментом и менталитетом. Мы играем в свой футбол, но не реализуем возможности», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

    «Милан» набрал 67 очков и остался в таблице Серии А на первом месте. Россонери от занимающего второе место «Наполи» разделяет лишь одно очко. «Болонья» с 34 очками поднялась на 12-ю позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» забить на поле «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Ливерпуль» подтвердит статус фаворита матча
  • «Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Прогнозы на Лигу чемпионов с высокими коэффициентами
  • Топ-5 отчаянных прогнозов на Лигу чемпионов. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Топ-5 отчаянных прогнозов на Лигу чемпионов
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры