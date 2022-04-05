Пиоли: «Милан» играл в свой футбол, но не реализовал возможности

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:0).

«Мы не смогли найти тот момент, последний мяч, удар, который мог все изменить. Все остальное мы сделали. Это матчи, в которых, если выйти из тупика раньше, они становятся легче, в противном случае они чрезвычайно тяжелые. Мы очень хорошо работали без мяча, но не так хорошо с мячом.

Я полностью исключаю, что это была психологическая проблема. Команда играла с нужным характером, темпераментом и менталитетом. Мы играем в свой футбол, но не реализуем возможности», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

«Милан» набрал 67 очков и остался в таблице Серии А на первом месте. Россонери от занимающего второе место «Наполи» разделяет лишь одно очко. «Болонья» с 34 очками поднялась на 12-ю позицию.