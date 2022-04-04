Червиченко: «Спартак» задал тренд, что все время кому-то что-то не нравится

Бывший владелец «Спартака»поделился мнением о постоянных претензиях клубов РПЛ к арбитрам.

«Непоставленный пенальти в ворота ЦСКА? Я не увидел толчка рукой, удара ногой. Было какое-то столкновение, но это может быть из-за того, что игрок "Урала" падал, сам отмахнулся рукой от армейского защитника и от потери равновесия, может быть, зацепил ногу.

"Спартак" задал тренд, что все время кому-то что-то не нравится. Все, что в нашу пользу, — хорошо, справедливо. Что против нас — омерзительно, этого не может быть. Все этим заразились, все пытаются в этом фарватере следовать.

Григорий Иванов всегда ведет себя импульсивно. Это одна тех вещей, за которые мы любим футбол. Люди искренне переживают, человек понимает, что команда находится в опасной зоне и до глубины души погружен в процесс. Это элементы шоу», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Кроме того, функционер высказался по поводу бывшего главы департамента судейства РФС Витора Перейры.

«Уезды всяких чертей, гастарбайтеров… Не понимал, зачем их притягивать сюда, зачем они нужны. Для меня пребывание иностранцев в судейском комитете носило один резон — чтобы представители законопослушных стран создавали иллюзию, что здесь нельзя чудить, иначе чудеса выльются в виде воспоминаний о сотруднике в Европе. Зачем нам эти демоны, которые просто получают здесь зарплату?», — добавил Червиченко.