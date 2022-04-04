ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» дома проиграл «Динамо » 0:1РПЛ: завершился 23-й тур. Что дальше?
  • 08:23
    • Мбаппе заявил, что может остаться в «ПСЖ»
  • 08:11
    • Неймар хочет остаться в «ПСЖ» еще как минимум на сезон
  • 00:14
    • Благодаря голу Педри «Барселона» обыграла «Севилью»
  • 00:03
    • «Интер» обыграл «Ювентус» в Турине
  • 23:53
    • Дубли Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Лорьян»
    Все новости спорта

    Червиченко: «Спартак» задал тренд, что все время кому-то что-то не нравится

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак ЦСКА Урал РПЛ Футбол России
    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о постоянных претензиях клубов РПЛ к арбитрам.

    Андрей Червиченко
    ТопФрибетПолучитьБез условийТрансляции матчей
    Андрей Червиченко

    «Непоставленный пенальти в ворота ЦСКА? Я не увидел толчка рукой, удара ногой. Было какое-то столкновение, но это может быть из-за того, что игрок "Урала" падал, сам отмахнулся рукой от армейского защитника и от потери равновесия, может быть, зацепил ногу.

    "Спартак" задал тренд, что все время кому-то что-то не нравится. Все, что в нашу пользу, — хорошо, справедливо. Что против нас — омерзительно, этого не может быть. Все этим заразились, все пытаются в этом фарватере следовать.

    Григорий Иванов всегда ведет себя импульсивно. Это одна тех вещей, за которые мы любим футбол. Люди искренне переживают, человек понимает, что команда находится в опасной зоне и до глубины души погружен в процесс. Это элементы шоу», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

  • Генич: Не склонен критиковать арбитров, но этот тур РПЛ — просто катастрофа
  • Читайте по теме

    • Кроме того, функционер высказался по поводу бывшего главы департамента судейства РФС Витора Перейры.

    «Уезды всяких чертей, гастарбайтеров… Не понимал, зачем их притягивать сюда, зачем они нужны. Для меня пребывание иностранцев в судейском комитете носило один резон — чтобы представители законопослушных стран создавали иллюзию, что здесь нельзя чудить, иначе чудеса выльются в виде воспоминаний о сотруднике в Европе. Зачем нам эти демоны, которые просто получают здесь зарплату?», — добавил Червиченко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Еще одну игру в «Ледовом» СКА провалит?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • «Милану» пора одержать уверенную победу
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Арсенал» и «Кристал Пэлас» снова сыграют вничью?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет 2000 рублей в приложении ИгратьУвеличенный фрибет 2000 рублей всем ИгратьДжекпот 450 млн. рублей ИгратьФрибет 1500 рублей + просмотр матчей ИгратьБонус до 7000 руб. новым клиентам ИгратьБонус 25 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьФрибет 1000 рублей после регистрации ИгратьVIP-бонус 19 500 руб., промо: LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры