Зарема Салихова о судействе: Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака»

, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение от «Локомотива» (0:1) в 23-м туре РПЛ.

По мнению Салиховой, «Спартак» снова не смог выиграть из-за плохого судейства.

«Хачатурянц сказал, что нужна стабильность в трактовке эпизодов. Нарушение Бека-Бека на Мартинсе — это тогда что? Снова апельсиново-оранжевая [карточка]?

Все спорные моменты решаются не в пользу "Спартака" — вот где стабильность. Похоже, что судьи выполняют какой-то свой KPI», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ранее заявил, что московский клуб обжалует работу арбитров.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.