Зарема Салихова о судействе: Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака»

Зарема Салихова Фото: globallookpress.com
По мнению Салиховой, «Спартак» снова не смог выиграть из-за плохого судейства.
«Хачатурянц сказал, что нужна стабильность в трактовке эпизодов. Нарушение Бека-Бека на Мартинсе — это тогда что? Снова апельсиново-оранжевая [карточка]?
Все спорные моменты решаются не в пользу "Спартака" — вот где стабильность. Похоже, что судьи выполняют какой-то свой KPI», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ранее заявил, что московский клуб обжалует работу арбитров.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 23-х туров.