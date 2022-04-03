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    Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцом»

    «Боруссия» М — «Майнц»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Боруссия» Менхенгладбах и «Майнц» сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Германии со счетом 1:1.

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    Брель Эмболо вывел хозяев вперед на 33-й минуте, у «Майнца» на 73-й отличился Карим Онисиво.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Майнц 1:1
    Голы: 1:0 Брил Эмболо (33'), 1:1 Карим Онисиво (73') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Луис Байер, Штефан Ляйнер (Джозеф Скалли, 87'), Флориан Нойхаус (Кристоф Крамер, 80'), Куадио Коне (Ласло Бенеш, 87'), Рами Бенсебаини, Ларс Штиндль (Конор Носс, 63'), Алассан Плеа, Брил Эмболо Майнц: Карим Онисиво, Маркус Ингвартсен (Жонатан Буркардт, 46'), Аарон Кариколь, Жан-Поль Бутьюс, Антон Стах (Кевин Штёгер, 86'), Леандро Баррейро Мартинс (Ли Джэ Сон, 68'), Сильван Видмер, Мусса Ньякат, Александер Хак, Штефан Белл, Робин Центнер Предупреждения: Брил Эмболо (10'), Маттиас Гинтер (28'), Леандро Баррейро Мартинс (40')

    «Боруссия» набрала 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице <ундеслиги. У "Майнца" 38 очков и 10-я строчка.

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