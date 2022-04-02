ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСнежное дерби. «Локо» выиграл матч со «Спартаком» единственным ударом в створ
  • 00:03
    • «Атлетико» разгромил «Алавес», у Фелиша и Суареса по дублю
  • 22:30
    • «Локомотив» вырвал победу у «Спартака» в столичном дерби
  • 21:30
    • VAR отобрал у «Лестера» победу над «Ман Юнайтед»
  • 21:26
    • Дубль Лаймера помог «Лейпцигу» разгромить «Боруссию» в Дортмунде
  • 21:22
    • «Реал» обыграл «Сельту», Бензема реализовал два пенальти из трех
    Все новости спорта

    Едвай: Матч со «Спартаком» игрался на характере и до первой ошибки

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России Спартак
    Защитник «Локомотива» Тин Едвай подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

    Тин Едвай
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тин Едвай

    «Сегодня были такие погодные условия и такое качество поля, что в принципе удача — нормальное слово. В таких обстоятельствах о качестве игры речи быть не может.

    Все решалось на характере. Кто покажет больше характер, тот и одержит победу. Этот матч игрался до первой ошибки.

    Команда, которая ее совершит, проиграет. Надо сказать спасибо Изидору, что воспользовался моментом и забил.

    Можно ли играть в такую погоду? Я никогда не думаю о подобном. Не думаю никогда, что могу получить травму. Я просто выхожу на поле и играю в футбол.

    Каждый раз, когда ты это делаешь, это определенного рода самопожертвование — ты готов рисковать своим здоровьем ради интересов команды.

    Игра была очень непростой. Особенно первый тайм. Во втором поле подрастаяло, было полегче играть. Надеюсь, что болельщикам было полегче смотреть. Сегодняшняя игра была про характер.

    В таких погодных условиях очень сложно играть в комбинационный футбол. Мы пытались играть больше забросами, "Спартак" играл в точно такой футбол. Тренер изменил установку на матч в самый последний момент.

    Правильно ли отменили гол Промеса? Не знаю, я не специалист», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Севилья» тоже проиграет «Барсе» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Притормозят ли «Быки» динамовцев в гонке за лидером?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Магнитка» не позволит «Трактору» активничать впереди
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьФрибет €130 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры