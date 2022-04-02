«Бавария» разгромила «Фрайбург», «Байер» с Азмуном одолел «Герту»

Мюнхенскаяодержала выездную победу над(4:1) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Леон Горетцка, Серж Гнабри, Кингсли Комана и Марселя Забитцера.

Хозяева ответили голом Нильса Петерсона.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Бавария 1:4 Голы: 0:1 Леон Горецка (58'), 1:1 Нильс Петерсен (63'), 1:2 Серж Гнабри (73'), 1:3 Кингсли Коман (82'), 1:4 Марсель Забитцер (90 + 6') Фрайбург: Марк Флеккен, Мануэль Гульде (У Ён Чон, 83'), Филипп Линхарт, Нико Шлоттербек, Жонатан Шмид (Юго Сике, 69'), Максимилиан Эггештайн (Яник Хаберер, 83'), Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, Лукас Хёлер (Noah Weisshaupt, 83'), Винченцо Грифо, Роланд Шаллаи (Нильс Петерсен, 62') Бавария: Роберт Левандовски (Джамал Мусиала, 62'), Кингсли Коман (Марсель Забитцер, 85'), Томас Мюллер, Лерой Зане, Леон Горецка (Корентин Толиссо, 62'), Йозуа Киммих, Лукас Эрнандес, Деотшанкюль Юпамекано, Tanguy Nianzou, Бенжамен Павар (Серж Гнабри, 72'), Мануэль Нойер Предупреждения: Кристиан Гюнтер (70'), Деотшанкюль Юпамекано (90 + 3')

Команда Юлиана Нагельсмана набрала 66 очков и вновь на девять пунктов оторвалась от дортмундской «Боруссии». «Фрайбург» с 45 очками остался пятым.

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В параллельном матче леверкузенский «Байер» одержал домашнюю победу над берлинской «Гертой» со счетом 2:1.

В составе победителей которых отличились Лукас Аларио и Карим Беллараби. Гости смогли отквитать один мяч усилиями Владимира Дариды.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Герта 2:1 Голы: 1:0 Лукас Аларио (35'), 2:0 Карим Беллараби (40'), 2:1 Владимир Дарида (42') Байер: Лукаш Градецки, Одилон Коссуну, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Митчел Баккер (Пьеро Инкапье, 73'), Роберт Андрих, Чарлес Арангис (Эксекиэль Паласиос, 65'), Карим Беллараби (Сердар Азмун, 65'), Паулинью, Мусса Диаби, Лукас Аларио (Патрик Шик, 65') Герта: Исак Бельфодиль (Дейви Зельке, 75'), Владимир Дарида, Сантьяго Аскасибар, Лука Тусар, Суат Сердар (Linus Gechter, 46'), Никлас Штарк (Марко Рихтер, 64'), Максимилиан Миттельштедт (Marten Winkler, 65'), Марк-Оливер Кемпф, Дедрик Боята, Петер Пекарик, Александер Шволов (Marcel Lotka, 16') Предупреждение: Кевин-Принс Боатенг (41')

«Аспириновые» набрали 51 и закрепились на третьем месте в турнирной таблице. Берлинцы с 26 очками по-прежнему располагаются в зоне вылета, занимая 17-ю позицию.

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В других матчах «Арминия» сыграла вничью с «Штутгартом» (1:1), «Хоффенхайм» уступил «Бохуму» (1:2), а «Айнтрахт» и «Гройтер Фюрт» разошлись миром — 0:0.