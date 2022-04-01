ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель МессиПродать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом
  • 20:58
    • «Химки» на 90 минуте вырвали победу у «Рубина»
  • 20:29
    • Известны все группы ЧМ-2022 в Катаре
    Все новости спорта

    «Химки» на 90 минуте вырвали победу у «Рубина»

    «Рубин» — «Химки»: счет 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Химки
    В первом поединке 23 тура чемпионата России «Химки» на выезде победили «Рубин» со счетом 3:2.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На гол Германа Онугхи гости ответили точным ударом Дениса Глушакова. Очень скоро после этого гол Ильи Кухарчука вывел «Химки» вперед.

    Под завесу поединка автогол записал на свой счет игрок «черно-красных» Дмитрий Тихий. Однако на 90 минуте Захар Волков забил победный мяч, обеспечив «Химкам» 3 очка.

    РПЛ. 23 тур
    Рубин — Химки 2:3 (0:0, 2:3)
    Голы: 1:0 — 56 Онугха, 1:1 — 60 Глушаков, 1:2 — 62 Кухарчук, 2:2 — 84, автогол Тихий, 2:3 — 90 Волков«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Кучаев, Мусаев, Апшацев (Кузнецов, 67), Зуев (Фаттахов, 89), Бакаев (Игнатьев, 78), Онугха«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Кухарчук, Глушаков, Камышев (Григалава, 85), Сабович (Магомедов, 55), Боженов, Мирзов, Главчич (Идову, 55), Руденко (Долгов, 68)Предупреждения: Зуев (53), Боженов (77), Самошников (79), Лантратов (82), Магомедов (90)

    «Рубин» потерпел 3 поражение в РПЛ подряд и с 25 очками занимает 10 место в турнирной таблице. «Химки» во второй раз подряд выиграли и с 21 баллом занимают 13 место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Беспроигрышная плей-офф серия ЦСКА не прервется в «Ледовом»?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.54
  • Прогноз на матч Каролина — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры