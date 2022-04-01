«Рубин» — «Химки»: счет 2:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: Twitter «Химок»
На гол Германа Онугхи гости ответили точным ударом Дениса Глушакова. Очень скоро после этого гол Ильи Кухарчука вывел «Химки» вперед.
Под завесу поединка автогол записал на свой счет игрок «черно-красных» Дмитрий Тихий. Однако на 90 минуте Захар Волков забил победный мяч, обеспечив «Химкам» 3 очка.
РПЛ. 23 тур
Рубин — Химки 2:3 (0:0, 2:3)
Голы: 1:0 — 56 Онугха, 1:1 — 60 Глушаков, 1:2 — 62 Кухарчук, 2:2 — 84, автогол Тихий, 2:3 — 90 Волков«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Кучаев, Мусаев, Апшацев (Кузнецов, 67), Зуев (Фаттахов, 89), Бакаев (Игнатьев, 78), Онугха«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Кухарчук, Глушаков, Камышев (Григалава, 85), Сабович (Магомедов, 55), Боженов, Мирзов, Главчич (Идову, 55), Руденко (Долгов, 68)Предупреждения: Зуев (53), Боженов (77), Самошников (79), Лантратов (82), Магомедов (90)
«Рубин» потерпел 3 поражение в РПЛ подряд и с 25 очками занимает 10 место в турнирной таблице. «Химки» во второй раз подряд выиграли и с 21 баллом занимают 13 место.