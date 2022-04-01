Дешам о жеребьевке ЧМ-2022: Не знаю, могло ли быть лучше

Главный тренер сборной Франциисчитает приемлемыми результаты жеребьевки ЧМ-2022 для своей команды.

«Нужно быть умеренным в наших оценках итогов жеребьевки. Нам следует двигаться вперед шаг за шагом. Не все знают о Дании, но это полуфиналист последнего Евро и 11-я команда в рейтинге ФИФА, которая опережает многие другие европейские сборные. Мы очень уважаем Тунис и опасаемся их.

Могло быть и хуже, не знаю, могло ли быть лучше. Я всегда спокоен, нужно двигать шаг за шагом», — цитирует Дешама RMC Sport.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря.