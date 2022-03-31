«Торпедо» подало документы на получение лицензии для выступления в РПЛ

Московскоеуже подало документы на получение лицензии РФС-1, которая позволит «черно-белым» выступать в РПЛ.

«Мы подали документы на получение лицензии РФС-1, заявив основным стадионом БСА "Лужники", а резервным — "Арену Химки". Решение принято.

Не дороговата ли аренда? Да, по деньгам дорого. Мы рассматривали все варианты в Москве, тем не менее сделали выбор в пользу "Лужников", поскольку исторически это наш стадион.

Сначала, конечно, еще надо попасть в Премьер-лигу, но если сделаем это, то надеемся, что вернутся и торпедовские болельщики, и что в "Лужники" пойдут простые любители футбола», — сказал Маслов «Матч ТВ».

«Торпедо» занимает второе место в ФНЛ, на два очка опережая воронежский «Факел».