Манчини: После первых неудачных 15 минут команда показала характер

Главный тренер сборной Италиипрокомментировал результат товарищеского матча против команды Турции (3:2).

«Этот матч не имел никакого турнирного значения. Но, выходя на поле, нужно выкладываться на сто процентов, даже если у тебя не лучшее настроение.

Доволен игрой молодых ребят. Даже пропустив быстрый гол, они не опустили руки. Команда после первых неудачных 15 минут полностью контролировала ход встречи.

Да, мы не попали на чемпионат мира в Катаре. И это сожаление будет с нами как минимум до конца года. Но команда сегодня показала характер», — сказал Манчини в эфире RAI Sport.