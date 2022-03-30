Халилходжич — первый в истории тренер, который вывел четыре разные сборные на ЧМ

Сборная Марокко вышла в финальный турнир ЧМ-2022, пройдя ДР Конго по сумме двух матчей (1:1, 4:1).

Возглавляющий марокканцев Вахид Халилходжич стал первым в истории главным тренером, выведшим на чемпионат мира четыре разные национальные команды, сообщает ESPN.

Боснийскому специалисту 69 лет, ранее он выводил на ЧМ команды Японии, Алжира и Кот-д’Ивуара.

Бора Милутинович и Карлос Альберто Паррейра работали на чемпионатах мира с пятью разными сборными, но не со всеми из них преодолевали квалификацию.

Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, выигравшая ЧМ-2018.