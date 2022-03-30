В «Спартаке» рассказали о скором возвращении Перейры в Москву

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что полузащитник сборной ЛюксембургаПерейра скоро вернётся в расположение московской команды.

«Всё по плану: вчера Перейра сыграл за сборную, сегодня вернётся в Москву и в ближайшее время приступит к подготовке к дерби с "Локомотивом", — сообщили корреспонденту "Чемпионата" Салавату Муртазину в пресс-службе московского клуба.

Арендное соглашение Перейры со "Спартаком" рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа игрока. В случае активации этого пункта контракт Перейры с московским клубом будет рассчитан до лета 2027 года.

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" — "Спартак" состоится 2 апреля на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.