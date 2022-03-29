«Брентфорд» намерен продлить контракт с Эриксеном

«Брентфорд» хочет продлить контракт с датским полузащитником, сообщает The Times.

Отмечается, что клуб еще не сделал 30-летнему хавбеку официального предложения по пролонгации соглашения, которое истекает в июне 2022 года.

При этом руководство клуба считает, что сможет удержать Эриксена, если к нему не проявит интерес одна из команд из первой шестерки чемпионата Англии.

Напомним, в матче чемпионата Европы с национальной командой Финляндии (0:1) летом 2021 года Эриксен перенес остановку сердца. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Датчанин присоединился к «Брентфорду» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.