Бонуччи: Сборная Италии проиграла всё в одном матче, это абсурдная система

Защитник сборной Италиисчитает, что система отбора на мундиаль является неправильной.

«Мы проиграли всё в одном матче, это абсурдная система. К сожалению, такова ситуация, но это безумие. В одной игре может случиться всё что угодно. Есть команды, которые прошли отбор, проиграв в четырёх или пяти матчах, а мы вылетели, уступив в одной игре.

Конечно, правила отбора не являются оправданием. Мы, безусловно, должны были работать лучше. Нужно найти стимул для того, чтобы вернуться на свой прежний уровень», — приводит слова Бонуччи Goal.com.

В полуфинале квалификации на ЧМ-2022 Италия проиграла Северной Македонии со счетом 0:1.