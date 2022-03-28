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    Бонуччи: Сборная Италии проиграла всё в одном матче, это абсурдная система

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    Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи считает, что система отбора на мундиаль является неправильной.

    Леонардо Бонуччи
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    Леонардо Бонуччи

    «Мы проиграли всё в одном матче, это абсурдная система. К сожалению, такова ситуация, но это безумие. В одной игре может случиться всё что угодно. Есть команды, которые прошли отбор, проиграв в четырёх или пяти матчах, а мы вылетели, уступив в одной игре.

    Конечно, правила отбора не являются оправданием. Мы, безусловно, должны были работать лучше. Нужно найти стимул для того, чтобы вернуться на свой прежний уровень», — приводит слова Бонуччи Goal.com.

    В полуфинале квалификации на ЧМ-2022 Италия проиграла Северной Македонии со счетом 0:1.

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