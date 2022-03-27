Агент: У Головина все замечательно в «Монако» — он готовится к очередному туру Лиги 1

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Напомним, что в 2022 году 25-летний хавбек пропустил восемь матчей «монегасков» во всех турнирах из-за различных повреждений.
«Он уже давно восстановился, играет в старте. У него все замечательно, он спокойно работает. Слава богу, ничего не беспокоит.
Готовится к очередному туру чемпионата Франции», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Головин забил три гола и отдал шесть результативных передач в 31 встрече.
В данный момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 44 очка по итогам 29 туров.
3 апреля подопечные Филиппа Клемана сыграют в гостях против «Метца».