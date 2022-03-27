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    Агент: У Головина все замечательно в «Монако» — он готовится к очередному туру Лиги 1

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    Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что в данный момент его клиент не испытывает никаких проблем со здоровьем.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Напомним, что в 2022 году 25-летний хавбек пропустил восемь матчей «монегасков» во всех турнирах из-за различных повреждений.

    «Он уже давно восстановился, играет в старте. У него все замечательно, он спокойно работает. Слава богу, ничего не беспокоит.

    Готовится к очередному туру чемпионата Франции», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

    В нынешнем сезоне Головин забил три гола и отдал шесть результативных передач в 31 встрече.

    В данный момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 44 очка по итогам 29 туров.

    3 апреля подопечные Филиппа Клемана сыграют в гостях против «Метца».

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