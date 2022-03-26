«Фиорентина» сменила логотип

официально подтвердила, что они изменят свою эмблему на следующий сезон.

Клуб решил упростить и адаптировать его к более современным стилям, чтобы клубный герб легко вписывался в онлайн-пространства и социальные сети.

Кроме логотипа, был представлен новый манифест о ценностях и идентичности «фиалок». Главный долг и призыв — сделать футбол команды подлинным и самобытным, чтобы он был близок людям и выражал красоту Флоренции с ее страстным духом.

Сейчас «Фиорентина» идет восьмой в турнирной таблице Серии А, но все еще претендует на попадание в еврокубки.