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    Гол Бийола спас Словению от поражения в матче с Хорватией

    Хорватия — Словения: счет матча 1:1, обзор голов

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    Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Словении (1:1) в товарищеском матче, прошедшем в Катаре.

    Сборная Хорватии
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    Сборная Хорватии

    Счет в матче на 39-й минуте открыли хорваты — отличился Андрей Крамарич.

    Словенцы ушли от поражения в компенсированное время благодаря голу хавбека ЦСКА Яки Бийола.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Хорватия — Словения 1:1
    Голы: 1:0 Андрей Крамарич (39'), 1:1 Яка Бийол (90 + 1') Хорватия: Доминик Ливакович, Марин Понграчич, Дуйе Чалета-Цар (Домагой Вида, 73'), Йошко Гвардиол, Йосип Юранович, Лука Модрич (Ловро Майер, 69'), Кристиян Якич, Матео Ковачич (Марио Пашалич, 70'), Иван Перишич (Мислав Оршич, 73'), Андрей Крамарич (Никола Влашич, 73'), Анте Будимир (Marko Livaja, 69') Словения: Андраж Шпорар (Беньямин Шешко, 63'), Sandi Lovric (Беньямин Вербич, 63'), Миха Зайц (Лука Захович, 78'), Gregor Sikosek (Домен Чрнигой, 78'), Ясмин Куртич, Адам Гнезда (Йон Горенц-Станкович, 63'), Жан Карничник (Петар Стоянович, 77'), David Brekalo, Яка Бийол, Миха Блажич, Ян Облак

    Следующий контрольный матч Хорватия проведет против Болгарии 29 марта, Словения в тот же день встретится с Катаром.

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