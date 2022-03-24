Языджи и Сперцян претендуют на приз лучшему игроку РПЛ в феврале и марте

Российская Премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам февраля и марта.

В список вошли нападающий ЦСКА Юсуф Языджи (4 матча, 6 голов), форвард «Локомотива» Вильзон Изидор (3 матча, 3 гола, 1 результативная передача), полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов (3 матча, 1 гол, 2 результативные передачи), нападающий «Рубина» Виталий Лисакович (3 матча, 3 гола, 1 результативная передача) и форвард «Краснодара» Эдуард Сперцян (3 матча, 3 гола), сообщает пресс-служба лиги.

Ранее РПЛ назвала имена претендентов на приз лучшему тренеру в феврале и марте.

Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 22-х туров. «Динамо» находится на второй строчке, а ЦСКА — на третьей.