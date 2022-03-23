«ПСЖ» может заплатить 80 млн евро за Милинковича-Савича

В список трансферных целейпопал один из лидеров «Лацио»

Парижский клуб планирует сделать ряд изменений в полузащите после очередного провала в Лиге чемпионов. В 1/8 финала «ПСЖ» уступил по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

По информации Il Messaggero, «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения Милинковича-Савича.

«Лацио» готов расстаться с сербским футболистом, но при этом хочет получить за него не менее 80 миллионов евро.

Интерес к 27-летнему футболисту также проявляют «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала хочет перейти в «ПСЖ».