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    «ПСЖ» может заплатить 80 млн евро за Милинковича-Савича

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    В список трансферных целей «Пари Сен-Жермен» попал один из лидеров «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.

    Сергей Милинкович-Савич
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    Сергей Милинкович-Савич

    Парижский клуб планирует сделать ряд изменений в полузащите после очередного провала в Лиге чемпионов. В 1/8 финала «ПСЖ» уступил по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

    По информации Il Messaggero, «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения Милинковича-Савича.

    «Лацио» готов расстаться с сербским футболистом, но при этом хочет получить за него не менее 80 миллионов евро.

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    • Интерес к 27-летнему футболисту также проявляют «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала хочет перейти в «ПСЖ».

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