Юран: РПЛ надо расширить для развития футбола в стране

Главный тренер «Химок»считает, что расширение РПЛ до 18-ти команд будет правильным шагом для развития футбола в стране.

«Я за то, чтобы расширить РПЛ до 18 команд. Это нужно сделать для развития футбола в России. Пора этим, наконец-то, заняться.

В сборную пришел Карпин — и кого ему вызывать? У нас население 150 миллионов, а мы не можем команду собрать.

Расширение нужно для того, чтобы заполнить паузы, связанные с еврокубками, так как на данном этапе мы отстранены. Сколько времени это займет: год, два, три, пять? Неизвестно.

Также сборная пока не может участвовать в международных матчах — это снова паузы. Или клубы три месяца должны просто тренироваться и не играть?

Сама ситуация подталкивает к расширению и мораторию, чтобы в РПЛ добавились первая и вторая команда ФНЛ без вылета. 18 команд нужны хотя бы на следующий сезон, раз такая ситуация», — приводит слова Юрана Sport24.

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице текущего чемпионата России.