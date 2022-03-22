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    Юран: РПЛ надо расширить для развития футбола в стране

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что расширение РПЛ до 18-ти команд будет правильным шагом для развития футбола в стране.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я за то, чтобы расширить РПЛ до 18 команд. Это нужно сделать для развития футбола в России. Пора этим, наконец-то, заняться.

    В сборную пришел Карпин — и кого ему вызывать? У нас население 150 миллионов, а мы не можем команду собрать.

    Расширение нужно для того, чтобы заполнить паузы, связанные с еврокубками, так как на данном этапе мы отстранены. Сколько времени это займет: год, два, три, пять? Неизвестно.

  • В РФС отреагировали на идею о расширении РПЛ
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    Сама ситуация подталкивает к расширению и мораторию, чтобы в РПЛ добавились первая и вторая команда ФНЛ без вылета. 18 команд нужны хотя бы на следующий сезон, раз такая ситуация», — приводит слова Юрана Sport24.

    «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице текущего чемпионата России.

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