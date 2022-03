Аллегри — о Дибале: Не знаю, будет ли он игроком «Ювентуса» в следующем сезоне

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал возможное будущее нападающего «старой синьоры»

«Я не знаю, будет ли Пауло игроком "Ювентуса" в следующем сезоне. Это зависит от клуба — и от меня вместе с советом директоров. У нас есть ещё Куадрадо, де Шильо, Бернардески, у которых заканчивается контракт в июне — в таком положении не только Дибала», — цитирует Аллегри журналист Фабрицио Романо.

Juventus board including vice president Pavel Nedved are now meeting with Paulo Dybala’s agent Jorge Antún. 🇦🇷 #Juventus

Dybala’s current deal runs out in June. Juventus are now offering less than October contract proposal — it was around €8m net per season plus €2m add ons.