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    Аллегри — о Дибале: Не знаю, будет ли он игроком «Ювентуса» в следующем сезоне

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал возможное будущее нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалы.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Я не знаю, будет ли Пауло игроком "Ювентуса" в следующем сезоне. Это зависит от клуба — и от меня вместе с советом директоров. У нас есть ещё Куадрадо, де Шильо, Бернардески, у которых заканчивается контракт в июне — в таком положении не только Дибала», — цитирует Аллегри журналист Фабрицио Романо.

    Ранее сообщалось, что туринский клуб готов летом отпустить нападающего бесплатно.

    В текущем сезоне аргентинский нападающий провёл 28 матчей за туринский клуб во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. «Ювентус» занимает четвёртое место в Серии А. Туринцы набрали 56 очков в 29 играх турнира. Лидирует в итальянском национальном первенстве «Милан» (63).

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