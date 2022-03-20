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    «Атлетико» одержал победу над «Райо Вальекано» благодаря голу Коке

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    Мадридский «Атлетико» одержал выездную победу над «Райо Вальекано» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

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    Единственный гол в матче забил Коке на 49-й минуте.

    «Атлетико» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Анхеля Корреа на 85-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Атлетико 0:1
    Гол: 0:1 Коке (49') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Марио Суарес, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Оскар Валентин, Сантьяго Комесанья (Пате Сисс, 63'), Бебе (Иси Паласон, 63'), Оскар Трехо (Мамаду Силла, 83'), Альваро Гарсия, Серхио Гвардиола (Ранди Нтекья, 76') Атлетико: Жоау Фелиш (Луис Суарес, 64'), Антуан Гризманн (Фелипе, 90'), Ренан Лоди (Жоффрей Кондогбиа, 64'), Коке (Марио Эрмосо, 90'), Эктор Эррера (Анхель Корреа, 64'), Родриго Де Пауль, Маркос Льоренте, Рейнилду, Хосе Хименес, Стефан Савич, Ян Облак Предупреждения: Ренан Лоди (20'), Марио Суарес (30'), Сантьяго Комесанья (42'), Оскар Трехо (66'), Жоффрей Кондогбиа (74'), Коке (79'), Ян Облак (81'), Стефан Савич (85') Удаление: Анхель Корреа (85')

    «Атлетико» идет на 3-м месте в таблице Ла Лиги с 54 очками после 29 встреч. Команда Диего Симеоне одержала пятую победу подряд в чемпионате Испании.

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