В «Химках» жестко высказались об уходе Ламкеля Зе

Член наблюдательного совета «Химок»прокомментировал уход из команды камерунского нападающего

В начале марта Ламкель Зе решил расторгнуть контракт с «Химками».

«Действительно рассчитывали на Зе, но что делать, ФИФА, видите, как подсунула такой привет. Это нападающий, которого мы искали, как мне кажется, достаточно удачно нашли, в аренду взяли, в России в принципе таких немного.

Но сам Зе не хотел уходить, здесь в большей степени, наверное, сыграли роль его европейские агенты, которые еще раз решили заработать при той возможности, которую им дали ФИФА и УЕФА. Ничего страшного нет, конечно, будем дальше играть и продолжать борьбу.

Конечно, и на Дагерстоля рассчитывали, но нет ничего страшного, с Сергеем Николаевичем [Юраном] тоже разговаривали, будем выходить из ситуации, будем биться в любом случае. Может быть, кого-то из наших молодых игроков откроем с новой стороны.

Больше нет иностранных игроков, которые изъявили желание покинуть команду, все они давно с нами. И Зе тоже не особо сильно хотел уезжать, я так понимаю, что его кто-то сбил с правильного настроя, потому с ним и Сергей Николаевич разговаривал, но он поменялся в течение одного дня», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Ламкель Зе забил два гола в трех матчах за «Химки».