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    В «Химках» жестко высказались об уходе Ламкеля Зе

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход из команды камерунского нападающего Дидье Ламкеля Зе.

    Дидье Ламкель Зе
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    Дидье Ламкель Зе

    В начале марта Ламкель Зе решил расторгнуть контракт с «Химками».

    «Действительно рассчитывали на Зе, но что делать, ФИФА, видите, как подсунула такой привет. Это нападающий, которого мы искали, как мне кажется, достаточно удачно нашли, в аренду взяли, в России в принципе таких немного.

    Но сам Зе не хотел уходить, здесь в большей степени, наверное, сыграли роль его европейские агенты, которые еще раз решили заработать при той возможности, которую им дали ФИФА и УЕФА. Ничего страшного нет, конечно, будем дальше играть и продолжать борьбу.

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    • Конечно, и на Дагерстоля рассчитывали, но нет ничего страшного, с Сергеем Николаевичем [Юраном] тоже разговаривали, будем выходить из ситуации, будем биться в любом случае. Может быть, кого-то из наших молодых игроков откроем с новой стороны.

    Больше нет иностранных игроков, которые изъявили желание покинуть команду, все они давно с нами. И Зе тоже не особо сильно хотел уезжать, я так понимаю, что его кто-то сбил с правильного настроя, потому с ним и Сергей Николаевич разговаривал, но он поменялся в течение одного дня», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

    Ламкель Зе забил два гола в трех матчах за «Химки».

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