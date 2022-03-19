«Алавес» — «Гранада»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение от— 2:3.

В составе хозяев голы забили Гонсало Эскаланте (53-я минута) и Мануэль Вальехо (57-я минута).

За «Гранаду» отличились Серхио Эскудеро на 50-й минуте, Антонио Пуэртас на 73-й и Луис Хавьер Суарес на 87-й.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Гранада 2:3 Голы: 0:1 Серхио Эскудеро (50'), 1:1 Гонсало Эскаланте (53'), 2:1 Ману Вальехо (57'), 2:2 Антонио Пуэртас (75'), 2:3 Луис Суарес (87') Алавес: Фернандо Пачеко, Науэль Тенаглия, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Рубен Дуарте (Miguel de la Fuente, 88'), Эдгар Мендес, Гонсало Эскаланте, Мамаду Лум Н'Диайе (Пере Понс, 78'), Луис Риоха, Ману Вальехо (Давид Хасон, 78'), Хоселу (Антонио Мойя, 67') Гранада: Хорхе Молина (Дарвин Мачис, 84'), Мюрто Узуни (Луис Суарес, 62'), Луис Милья, Негош Петрович (Ян Брис Этеки, 84'), Алекс Кольядо (Антонио Пуэртас, 62'), Карлос Нева (Альберто Соро, 57'), Серхио Эскудеро, Херман Санчес, Домингуш Дуарте, Кини Марин, Луиш Максимиану Предупреждения: Мамаду Лум Н'Диайе (4'), Кини Марин (27'), Науэль Тенаглия (41'), Мюрто Узуни (45 + 3'), Негош Петрович (62'), Miguel de la Fuente (90')

После этой игры «Гранада» занимает 16-е место в таблице Ла Лиги — 28 очков, «Алавес» — 19-е и 22 очка.