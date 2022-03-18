Сенна: Наша главная цель — насладиться этими матчами с «Баварией»

Представитель «Вильяреала»высказал мнение о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, которая определила в соперники испанцам мюнхенскую

«Мы сыграем с одним из фаворитов и подходим к этому преисполненными волнительными ожиданиями. Хотим вдоволь насладиться предстоящими четвертьфинальными матчами.

Наша главная цель — самим насладиться этими матчами. Если сумеем, это может помочь нам пройти [в полуфинал], а вот с пораженческими настроениями — совсем никак.

Мантра наша будет заключаться в том, чтобы получать удовольствие от игры и угрожать воротам соперника, насколько вообще возможно.

Будем сохранять в голове победный настрой с уважением к оппонентам, поскольку у них отличная команда, одна из лучших во всем свете», — приводит слова Сенны пресс-служба УЕФА.