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    Сенна: Наша главная цель — насладиться этими матчами с «Баварией»

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    Представитель «Вильяреала» Маркус Сенна высказал мнение о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, которая определила в соперники испанцам мюнхенскую «Баварию».

    Маркус Сенна
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    Маркус Сенна

    «Мы сыграем с одним из фаворитов и подходим к этому преисполненными волнительными ожиданиями. Хотим вдоволь насладиться предстоящими четвертьфинальными матчами.

    Наша главная цель — самим насладиться этими матчами. Если сумеем, это может помочь нам пройти [в полуфинал], а вот с пораженческими настроениями — совсем никак.

    Мантра наша будет заключаться в том, чтобы получать удовольствие от игры и угрожать воротам соперника, насколько вообще возможно.

    Будем сохранять в голове победный настрой с уважением к оппонентам, поскольку у них отличная команда, одна из лучших во всем свете», — приводит слова Сенны пресс-служба УЕФА.

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