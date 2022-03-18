Мойес: Надеяться, что у «Вест Хэма» будет шанс на титул

Главный тренер «Вест Хэма»прокомментировал победу над «Севильей» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

В ответном матче 1/8 финала лондонцы дома обыграли «Севилью» — 2:0 (д.в.). Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

«Все это потрясающе — то, какой была атмосфера, то, как действовали мои игроки и соперник. Это был отличный вечер на нашем стадионе. Здесь вполне можно было бы провести финал Лиги чемпионов или большой европейский матч. Он может принимать много болельщиков, здесь отличная атмосфера. Это был большая ночь для болельщиков "Вест Хэма", они не подвели нас, а игроки не подвели их.

Я бы хотел, чтобы нам вручили трофей за сегодняшний матч, но этого не будет. Мы знаем, что у нас в соперниках есть еще семь команд, с любой из которых будет тяжело. Мы должны продолжать в том же духе и надеяться, что у нас будет шанс на титул», — цитирует Мойеса пресс-служба УЕФА.