ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле
  • 22:40
    • «Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
  • 01:44
    • «Айнтрахт» выбил «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 01:34
    • Гол Ярмоленко вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 00:56
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Витессом» и пробилась в четвертьфинал Лиги конференций
  • 00:54
    • «Лион» сыграл вничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал ЛЕ
    Все новости спорта

    Мойес: Надеяться, что у «Вест Хэма» будет шанс на титул

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Вест Хэм Футбол Испании Севилья
    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Севильей» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Дэвид Мойес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дэвид Мойес

    В ответном матче 1/8 финала лондонцы дома обыграли «Севилью» — 2:0 (д.в.). Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

    «Все это потрясающе — то, какой была атмосфера, то, как действовали мои игроки и соперник. Это был отличный вечер на нашем стадионе. Здесь вполне можно было бы провести финал Лиги чемпионов или большой европейский матч. Он может принимать много болельщиков, здесь отличная атмосфера. Это был большая ночь для болельщиков "Вест Хэма", они не подвели нас, а игроки не подвели их.

    Я бы хотел, чтобы нам вручили трофей за сегодняшний матч, но этого не будет. Мы знаем, что у нас в соперниках есть еще семь команд, с любой из которых будет тяжело. Мы должны продолжать в том же духе и надеяться, что у нас будет шанс на титул», — цитирует Мойеса пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» не будет играть вторым номером в Магнитогорске
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Удастся ли «Хетафе» увезти очки из Бильбао?
  • «Атлетик» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • СКА разгромит «Спартак» в первой игре?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.76
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.98
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миннесота — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры