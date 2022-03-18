Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022

Результаты жеребьёвки:
- «РБ Лейпциг» (Германия) — «Аталанта» (Италия);
- «Айнтрахт» (Германия) — «Барселона» (Испания);
- «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — «Лион» (Франция);
- «Брага» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия).
Также состоялась жеребьёвка полуфинальной сетки:
Победитель пары «Лейпциг» — «Аталанта» сыграет с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс»;
Победитель пары «Вест Хэм» — «Лион» сыграет с победителем пары «Айнтрахт» — «Барселона».
Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 7 апреля. Ответные встречи запланированы на 14 апреля. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье на арене «Рамон Санчес-Писхуан».
Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» должен был сыграть московский «Спартак», однако ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях, поэтому «быки» автоматически прошли в четвертьфинал.
Действующим победителем Лиги Европы является «Вильярреал», который в финальном матче 2021 года обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти (1:1, 11:10).