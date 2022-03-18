«Айнтрахт» — «Бетис»: счет матча 1:1, обзор голов

Франкфуртскийна своем поле сыграл вничью с(1:1 д.в) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 90-й минуте открыли гости. Руибаль на левом фланге здорово обыграл двух оппонентов, отдал на Фекира, который вырвался на оперативное пространство, прострелил к линии вратарской, и Иглесиас опередил защитника, переправив мяч в створ.

Так как первый матч со счетом 2:1 выиграл «Айнтрахт», матч перешел в экстра-таймы, где в компенсированное время полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес срезал мяч в свои ворота.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Айнтрахт Ф — Бетис 1:1 Голы: 0:1 Борха Иглесиас (90'), 1:1 Мартин Хинтереггер (120 + 1') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер, Evan N'Dicka, Ансгар Кнауфф, Кристиян Якич, Джибриль Соу (Себастьян Роде, 104'), Филип Костич, Йеспер Линдстрём (Сэм Ламмерс, 104'), Даити Камада (Йенс Хеуге, 66'), Рафаэль Сантос Борре (Гонсало Пасьенса, 83') Бетис: Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79'), Айтор Руйбаль, Набиль Фекир (Родриго Эрнандес, 111'), Хоакин (Диего Лайнес, 67'), Серхио Каналес (Вилльям Карвалью, 67'), Родригес Гидо, Хуан Миранда (Хуанми, 46'), Марк Бартра, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Руи Силва Предупреждения: Хуанми (63'), Херман Песселья (70'), Айтор Руйбаль (112'), Родригес Гидо (120 + 1')

«Айнтрахт» вышел в четвертьфинал Лиги Европы.