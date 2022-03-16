Отаменди: Знали, как важно лишить «Аякс» свободного пространства

Николас Отаменди Фото: globallookpress.com
«Нам надо идти дальше и мечтать о большем. Лига чемпионов — это особенный турнир. Отличные команды, прекрасные матчи. Сегодня мы выглядели очень здорово.
Все вместе мы сегодня прекрасно отзащищались. Знали, как важно лишить "Аякс" свободного пространства. У них очень классные игроки. Забив, было даже еще важнее надежно сыграть в обороне и удержать победный счет. Невероятно счастлив, что нам это удалось», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
В первом матче команды сыграли вничью (2:2), поэтому по сумме двух игр «Бенфика» одержала победу и прошла в четвертьфинал турнира.
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.