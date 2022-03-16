Отаменди: Знали, как важно лишить «Аякс» свободного пространства

Защитник «Бенфики»прокомментировал победу над «Аяксом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам надо идти дальше и мечтать о большем. Лига чемпионов — это особенный турнир. Отличные команды, прекрасные матчи. Сегодня мы выглядели очень здорово.

Все вместе мы сегодня прекрасно отзащищались. Знали, как важно лишить "Аякс" свободного пространства. У них очень классные игроки. Забив, было даже еще важнее надежно сыграть в обороне и удержать победный счет. Невероятно счастлив, что нам это удалось», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

В первом матче команды сыграли вничью (2:2), поэтому по сумме двух игр «Бенфика» одержала победу и прошла в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.