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    Все новости спорта

    Стал известен календарь РПЛ до конца сезона-2021/2022

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    Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей до конца сезона-2021/2022.

    РПЛ
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    РПЛ

    23-й тур

    1 апреля (пятница)

    19:00 «Рубин» — «Химки»

    2 апреля (суббота)

    14:00 «Крылья Советов» — «Уфа»
    14:00 «Арсенал» — «Ахмат»
    16:30 «Ростов» — «Нижний Новгород»
    19:30 «Локомотив» — «Спартак»

    3 апреля (воскресенье)

    14:00 «Краснодар» — «Динамо»
    16:30 ЦСКА — «Урал»
    19:00 «Сочи» — «Зенит»

    Перенесённый матч 19-го тура

    6 апреля (среда)

    19:00 «Ростов» — «Крылья Советов»

    24-й тур

    9 апреля (суббота)

    14:00 «Нижний Новгород» — «Динамо»
    14:00 «Химки» — ЦСКА
    16:30 «Рубин» — «Краснодар»
    19:30 «Ахмат» — «Зенит»

    10 апреля (воскресенье)

    12:00 «Урал» — «Крылья Советов»
    14:00 «Уфа» — «Сочи»
    16:30 «Спартак» — «Арсенал»
    19:30 «Ростов» — «Локомотив»

    25-й тур

    15 апреля (пятница)

    19:30 «Динамо» — «Ахмат»

    16 апреля (суббота)

    14:00 «Уфа» — ЦСКА
    16:30 «Зенит» — «Урал»
    19:00 «Спартак» — «Рубин»

    17 апреля (воскресенье)

    14:00 «Арсенал» — «Ростов»
    16:30 «Крылья Советов» — «Краснодар»
    19:00 «Нижний Новгород» — «Химки»
    19:00 «Сочи» — «Локомотив»

    1/4 финала Кубка России

    19-21 апреля

    ЦСКА — «Спартак»
    «Алания» — «Зенит»
    «Енисей» — «Рубин»
    «Балтика» — «Динамо»

    26-й тур

    23 апреля (суббота)

    14:00 «Урал» — «Уфа»
    16:30 «Локомотив» — «Нижний Новгород»
    19:00 «Сочи» — «Ахмат»

    24 апреля (воскресенье)

    14:00 «Рубин» — «Арсенал»
    14:00 «Химки» — «Крылья Советов»
    16:30 «Ростов» — «Спартак»
    19:30 ЦСКА — «Динамо»

    25 апреля (понедельник)

    19:00 «Краснодар» — «Зенит»

    27-й тур

    30 апреля (суббота)

    14:00 «Динамо» — «Урал»
    14:00 «Рубин» — «Сочи»
    16:30 «Краснодар» — «Ростов»
    19:30 «Зенит» — «Локомотив»

    1 мая (воскресенье)

    14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
    16:30 «Химки» — «Уфа»
    19:00 «Ахмат» — ЦСКА

    2 мая (понедельник)

    19:00 «Арсенал» — «Нижний Новгород»

    Перенесённый матч 19-го тура

    4 мая (среда)

    19:00 «Краснодар» — «Локомотив»

    28-й тур

    6 мая (пятница)

    18:00 «Крылья Советов» — «Динамо»

    7 мая (суббота)

    14:00 «Урал» — «Спартак»
    16:30 «Нижний Новгород» — «Ахмат»
    16:30 «Зенит» — «Химки»
    19:00 ЦСКА — «Сочи»

    8 мая (воскресенье)

    14:00 «Уфа» — «Ростов»
    16:30 «Арсенал» — «Краснодар»
    19:00 «Локомотив» — «Рубин»

    1/2 финала Кубка России

    11-12 мая

    29-й тур

    13 мая (пятница)

    19:00 «Сочи» — «Нижний Новгород»

    14 мая (суббота)

    14:00 «Уфа» — «Арсенал»
    16:30 «Ростов» — «Химки»
    16:30 «Локомотив» — «Динамо»
    19:00 «Ахмат» — «Крылья Советов»

    15 мая (воскресенье)

    14:00 «Урал» — «Рубин»
    16:30 «Спартак» — «Зенит»
    19:00 «Краснодар» — ЦСКА

    30-й тур

    21 мая (суббота)

    17:00 «Краснодар» — «Ахмат»
    17:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»
    17:00 ЦСКА — «Ростов»
    17:00 «Динамо» — «Сочи»
    17:00 «Рубин» — «Уфа»
    17:00 «Арсенал» — «Урал»
    17:00 «Нижний Новгород» — «Зенит»
    17:00 «Химки» — «Спартак»

    Финал Кубка России

    29 мая (воскресенье)

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