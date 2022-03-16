Стал известен календарь РПЛ до конца сезона-2021/2022

23-й тур
1 апреля (пятница)
19:00 «Рубин» — «Химки»
2 апреля (суббота)
14:00 «Крылья Советов» — «Уфа»
14:00 «Арсенал» — «Ахмат»
16:30 «Ростов» — «Нижний Новгород»
19:30 «Локомотив» — «Спартак»
3 апреля (воскресенье)
14:00 «Краснодар» — «Динамо»
16:30 ЦСКА — «Урал»
19:00 «Сочи» — «Зенит»
Перенесённый матч 19-го тура
6 апреля (среда)
19:00 «Ростов» — «Крылья Советов»
24-й тур
9 апреля (суббота)
14:00 «Нижний Новгород» — «Динамо»
14:00 «Химки» — ЦСКА
16:30 «Рубин» — «Краснодар»
19:30 «Ахмат» — «Зенит»
10 апреля (воскресенье)
12:00 «Урал» — «Крылья Советов»
14:00 «Уфа» — «Сочи»
16:30 «Спартак» — «Арсенал»
19:30 «Ростов» — «Локомотив»
25-й тур
15 апреля (пятница)
19:30 «Динамо» — «Ахмат»
16 апреля (суббота)
14:00 «Уфа» — ЦСКА
16:30 «Зенит» — «Урал»
19:00 «Спартак» — «Рубин»
17 апреля (воскресенье)
14:00 «Арсенал» — «Ростов»
16:30 «Крылья Советов» — «Краснодар»
19:00 «Нижний Новгород» — «Химки»
19:00 «Сочи» — «Локомотив»
1/4 финала Кубка России
19-21 апреля
ЦСКА — «Спартак»
«Алания» — «Зенит»
«Енисей» — «Рубин»
«Балтика» — «Динамо»
26-й тур
23 апреля (суббота)
14:00 «Урал» — «Уфа»
16:30 «Локомотив» — «Нижний Новгород»
19:00 «Сочи» — «Ахмат»
24 апреля (воскресенье)
14:00 «Рубин» — «Арсенал»
14:00 «Химки» — «Крылья Советов»
16:30 «Ростов» — «Спартак»
19:30 ЦСКА — «Динамо»
25 апреля (понедельник)
19:00 «Краснодар» — «Зенит»
27-й тур
30 апреля (суббота)
14:00 «Динамо» — «Урал»
14:00 «Рубин» — «Сочи»
16:30 «Краснодар» — «Ростов»
19:30 «Зенит» — «Локомотив»
1 мая (воскресенье)
14:00 «Спартак» — «Крылья Советов»
16:30 «Химки» — «Уфа»
19:00 «Ахмат» — ЦСКА
2 мая (понедельник)
19:00 «Арсенал» — «Нижний Новгород»
Перенесённый матч 19-го тура
4 мая (среда)
19:00 «Краснодар» — «Локомотив»
28-й тур
6 мая (пятница)
18:00 «Крылья Советов» — «Динамо»
7 мая (суббота)
14:00 «Урал» — «Спартак»
16:30 «Нижний Новгород» — «Ахмат»
16:30 «Зенит» — «Химки»
19:00 ЦСКА — «Сочи»
8 мая (воскресенье)
14:00 «Уфа» — «Ростов»
16:30 «Арсенал» — «Краснодар»
19:00 «Локомотив» — «Рубин»
1/2 финала Кубка России
11-12 мая
29-й тур
13 мая (пятница)
19:00 «Сочи» — «Нижний Новгород»
14 мая (суббота)
14:00 «Уфа» — «Арсенал»
16:30 «Ростов» — «Химки»
16:30 «Локомотив» — «Динамо»
19:00 «Ахмат» — «Крылья Советов»
15 мая (воскресенье)
14:00 «Урал» — «Рубин»
16:30 «Спартак» — «Зенит»
19:00 «Краснодар» — ЦСКА
30-й тур
21 мая (суббота)
17:00 «Краснодар» — «Ахмат»
17:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»
17:00 ЦСКА — «Ростов»
17:00 «Динамо» — «Сочи»
17:00 «Рубин» — «Уфа»
17:00 «Арсенал» — «Урал»
17:00 «Нижний Новгород» — «Зенит»
17:00 «Химки» — «Спартак»
Финал Кубка России
29 мая (воскресенье)