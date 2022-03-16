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    Кабелла: Русские сотрудники «Краснодара» были в таком же шоке, как и мы

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    Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал об уходе из российского клуба.

    Реми Кабелла
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    Реми Кабелла

    « Я получил травму икроножной мышцы на сборе в феврале и попросил у клуба разрешения вернуться к семье на Корсику.

    Стал слышать о напряженности в регионе. Я позвонил в клуб, и мне сказали не волноваться и что я могу вернуться 2 марта.

    Сперва я не осознавал всю серьезность ситуации, думал, что смогу вернуться. Я просто хотел играть в футбол, но ничего уже было невозможно.

    Чувствовались ли какие-то сигналы о происходящем в регионе от людей из "Краснодара"? Абсолютно нет. Никто не мог себе этого представить, хотя русские сотрудники клуба никогда не говорили с нами на эту тему. Они были в таком же шоке, как и мы.

    И честно говоря, с нами, иностранными игроками, весь персонал вёл себя исключительно — от повара до врача, стюарда. То же самое касается русских игроков. Они делали всё, чтобы мы чувствовали себя хорошо.

    Был ли отъезд из России неизбежен? Иностранцы после сборов начали переживать и спрашивать, могут ли они вернуться домой, что логично.

    Поскольку мой контракт истекал в июне, мы сошлись на том, что мне проще всего было бы уйти. А потом правительство Франции начало настоятельно рекомендовать французским гражданам покинуть Россию.

    Я начал переговоры с "Краснодаром" о взаимном расторжении контракта в прошлую среду. Я хотел бы попрощаться и поблагодарить весь персонал клуба, который прекрасно ко мне относился», — цитирует Кабелла Get French Football News.

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