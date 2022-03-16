Кабелла: Русские сотрудники «Краснодара» были в таком же шоке, как и мы

Бывший полузащитник «Краснодара»рассказал об уходе из российского клуба.

« Я получил травму икроножной мышцы на сборе в феврале и попросил у клуба разрешения вернуться к семье на Корсику.

Стал слышать о напряженности в регионе. Я позвонил в клуб, и мне сказали не волноваться и что я могу вернуться 2 марта.

Сперва я не осознавал всю серьезность ситуации, думал, что смогу вернуться. Я просто хотел играть в футбол, но ничего уже было невозможно.

Чувствовались ли какие-то сигналы о происходящем в регионе от людей из "Краснодара"? Абсолютно нет. Никто не мог себе этого представить, хотя русские сотрудники клуба никогда не говорили с нами на эту тему. Они были в таком же шоке, как и мы.

И честно говоря, с нами, иностранными игроками, весь персонал вёл себя исключительно — от повара до врача, стюарда. То же самое касается русских игроков. Они делали всё, чтобы мы чувствовали себя хорошо.

Был ли отъезд из России неизбежен? Иностранцы после сборов начали переживать и спрашивать, могут ли они вернуться домой, что логично.

Поскольку мой контракт истекал в июне, мы сошлись на том, что мне проще всего было бы уйти. А потом правительство Франции начало настоятельно рекомендовать французским гражданам покинуть Россию.

Я начал переговоры с "Краснодаром" о взаимном расторжении контракта в прошлую среду. Я хотел бы попрощаться и поблагодарить весь персонал клуба, который прекрасно ко мне относился», — цитирует Кабелла Get French Football News.