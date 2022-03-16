«Аякс» — «Бенфика»: счет 0:1, обзор гола

Дарвин Нуньес Фото: globallookpress.com
Победный гол в составе гостей забил Дарвин Нуньес. Он отметился на 77 минуте.
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
Аякс — Бенфика 0:1
Гол: 0:1 Дарвин Нуньес (77') Аякс: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи, Юрриен Тимбер (Mohammed Kudus, 90'), Лисандро Мартинес, Дейли Блинд, Райан Гравенберх, Эдсон Альварес (Брайан Бробби, 82'), Антони, Стивен Бергёйс (Дави Классен, 82'), Душан Тадич, Себастьен Аллер Бенфика: Дарвин Нуньес (Диогу Гонсалвеш, 81'), Эвертон (Роман Яремчук, 72'), Гонсалу Рамуш (Paulo Bernardo, 90'), Рафаэл Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт (Суалихо Мейте, 46'), Алехандро Гримальдо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Жилберто Жуниор (Валентин Лацаро, 90'), Одиссеас Влаходимос Предупреждения: Гонсалу Рамуш (67'), Юрриен Тимбер (83'), Дейли Блинд (90 + 5'), Райан Гравенберх (90 + 5')
После ничьи в первом матче (2:2) «Бенфика» оказалась впереди «Аякса» на один гол и получила путевку в четвертьфинал турнира.