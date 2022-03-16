ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан Лапорта«Барселона» решит проблему с потолком зарплат, но вряд ли подпишет Холанда
  • 00:55
    • Гол Лоди принес «Атлетико» победу над «МЮ» и путевку в четвертьфинал ЛЧ
  • 01:03
    • Гол Нуньеса вывел «Бенфику» в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 23:48
    • Spotify станет титульным спонсором «Барсы», стадион «Камп Ноу» впервые переименуют
  • 23:03
    • Игбун покинул «Нижний Новгород»
  • 21:13
    • Витор Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС
    Все новости спорта

    Гол Нуньеса вывел «Бенфику» в четвертьфинал Лиги чемпионов

    «Аякс» — «Бенфика»: счет 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Португалия Бенфика Аякс
    «Бенфика» выиграла в выездном матче 1/8 Лиги чемпионов у «Аякса» со счетом 1:0.

    Дарвин Нуньес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес

    Победный гол в составе гостей забил Дарвин Нуньес. Он отметился на 77 минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Аякс — Бенфика 0:1
    Гол: 0:1 Дарвин Нуньес (77') Аякс: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи, Юрриен Тимбер (Mohammed Kudus, 90'), Лисандро Мартинес, Дейли Блинд, Райан Гравенберх, Эдсон Альварес (Брайан Бробби, 82'), Антони, Стивен Бергёйс (Дави Классен, 82'), Душан Тадич, Себастьен Аллер Бенфика: Дарвин Нуньес (Диогу Гонсалвеш, 81'), Эвертон (Роман Яремчук, 72'), Гонсалу Рамуш (Paulo Bernardo, 90'), Рафаэл Силва, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт (Суалихо Мейте, 46'), Алехандро Гримальдо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Жилберто Жуниор (Валентин Лацаро, 90'), Одиссеас Влаходимос Предупреждения: Гонсалу Рамуш (67'), Юрриен Тимбер (83'), Дейли Блинд (90 + 5'), Райан Гравенберх (90 + 5')

    После ничьи в первом матче (2:2) «Бенфика» оказалась впереди «Аякса» на один гол и получила путевку в четвертьфинал турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Лилль» навязать борьбу санкционному «Челси»?
  • «Лилль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ювентус» не отдаст победу в этом матче
  • «Ювентус» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Арсенал» снова не сможет забить «Ливерпулю»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лилль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Сиэтл — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кайрат — Тараз
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Туран — Каспий Актау
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Астана — Актобе
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры